Britiske medier: Britisk Guantanamo-løslatt utførte angrep i Irak

Blant annet Channel 4 skriver at mannen sto bak et selvmordsangrep mot irakiske styrker utenfor Mosul denne uken. Britiske myndigheter sier de ikke kan bekrefte opplysningene.

Den 50 år gamle mannen er trolig kjent som Abu-Zakariya al-Britani i ekstremistgruppa IS, skriver BBC. Kanalen har fått innsyn i registreringspapirer fra IS fra april 2014, der han har signert med sitt britiske navn, Ronald Fiddler. Britiske medier skriver at han også har gått under navnet Jamal al-Harith. I IS-papirene står det at han verver seg som kriger.

Fiddler ble tatt til fange av amerikanske styrker i Pakistan i 2001 og sendt til Guantanamo. Mannen ble angivelig løslatt fra det omstridte Guantanamo-fengselet på Cuba i 2004 som følge av press fra britiske myndigheter.

Fiddler mottok rundt 10,4 millioner kroner av den britiske regjeringen i et forlik der anklagen var at britiske myndigheter hadde medvirket til tortur av fanger ved Guantanamo, skriver Daily Mail.

