Amerikansk renteoppgang kan skje raskere

Sentralbanken har så langt valgt å holde styringsrenten uendret, noe som ble vedtatt på rentemøtet ved månedsskiftet. Men det er økende bekymring for hvorvidt inflasjonen vil øke mer enn ønskelig og for at økonomien styrker seg raskere enn ventet, heter det i et møtereferat som ble publisert onsdag.

Flere av sentralbankens styremedlemmer uttrykker bekymring for at arbeidsledigheten kan falle langt under sentralbankens nivå på 4,8 prosent. En lavere ledighet enn dette vil kunne føre til økt inflasjon, som igjen vil bidra til at sentralbanken må øke styringsrenten raskere enn det markedet forventer.

Ledigheten i USA var i desember på 4,7 prosent og steg i januar til 4,8 prosent. Analytikere har ikke forventet noen renteøkning før juni, men ifølge møtereferatet som ble lagt fram onsdag, kan økning av styringsrenten nå finne sted allerede i mars. Nyheten førte til at aksjene på Wall Street falt da børsen åpnet onsdag.

(©NTB)