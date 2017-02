– Le Pens kontorsjef siktet for økonomisk utroskap

Kontorsjefen Catherine Griset er ifølge den ikke navngitte kilden siktet for økonomisk utroskap etter at hun onsdag ble avhørt av fransk økokrim. Også Le Pens livvakt, Thierry Legier, ble avhørt, men han er ikke siktet.

Le Pens parti Nasjonal front anklages for å ha fått utbetalt om lag 340.000 euro (3 millioner kroner) i lønnsmidler av EU-parlamentet uten at pengene ble brukt slik de skulle. Både Griset og Legier skal ha utført arbeidsoppgaver for partiet Nasjonal front, og ikke arbeid i EU-parlamentet.

Le Pen har nektet å betale pengene tilbake til EU-parlamentet, men fra og med neste måned kommer EU-parlamentet til å trekke pengene fra Le Pens lønn og godtgjørelser.

Til tross for anklagene ligger Le Pen an til å vinne første runde i presidentvalget, som holdes 23. april. Ifølge meningsmålingene vil hun imidlertid tape runde nummer to.

