Vil enda ikke bekrefte om Kim Jong-nam ble forgiftet

Det opplyser malaysiske helsemyndigheter tirsdag, etter å ha fått de foreløpige konklusjonene fra den andre obduksjonen av Kim Jong-nam.

Det er ingen tegn til at han hadde hjerteinfarkt før han døde, eller til stikkskader. På spørsmål om de har funnet indikasjoner på at Jong-nam ble forgiftet, svarer helsedirektør Noor Hisham Abdullah at de ikke kan konkludere enda.

– Prøver fra obduksjonen er blitt sendt videre til eksperter for å finne dødsårsaken. Vi må få en bekreftelse fra labrapporten derfra før vi kan komme med en konklusjon, sier han.

Politiet har så langt pågrepet fire personer – to av dem kvinner – som hadde identitetspapirer fra Nord-Korea, Malaysia, Indonesia og Vietnam.

Statlige vietnamesiske medier bekrefter tirsdag at en av de to pågrepne kvinnene hadde vietnamesisk pass, og landets ambassade i Kuala Lumpur arbeider med malaysiske myndigheter med å klargjøre omstendighetene rundt pågripelsen.

En japansk TV-kanal fikk tak i kornete videobilder fra et overvåkingskamera fra flyplassen, som tilsynelatende viser at to kvinner nærmet seg Kim fra forskjellige retninger, og at en av dem holdt noe over munnen hans i noen få sekunder. Etterpå gikk de rolig vekk fra åstedet i forskjellige retninger. Kim Jong-uns halvbror fikk et slags anfall før han døde på vei til flyplassens helseklinikk, ifølge myndighetene.

En av kvinnene har sagt at hun ble lurt til å ta del i angrepet, i den tro at det var del av et TV-stunt.

Kim Jon-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Så langt har Malaysia avvist krav fra Nord-Korea om at liket må utleveres.

