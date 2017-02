Trump fordømmer trusler mot jødiske sentre

– Denne turen var en meningsfull påminnelse på hvorfor vi må kjempe mot fordommer, intoleranse og hat i alle former, sa Trump tirsdag etter et besøk til Det nasjonale museet for afroamerikansk historie og kultur i Washington tirsdag.

– De antisemittiske truslene rettet mot vårt jødiske samfunn og samfunnssentre er forferdelige og smertefulle, sa Trump videre.

Det var de første direkte kommentarene fra presidenten om saken etter at flere jødiske sentre den siste tiden har blitt nødt til å evakuere etter trusseltelefoner. Det hvite hus sendte tidligere mandag ut en uttalelse der de fordømte hat og hatmotivert vold.

Mandag ble minst elleve forskjellige sentre truet. Totalt skal det være snakk om 69 hendelser siden 9. januar.

FBI og justisdepartementet har opplyst at truslene etterforskes.

