Tenåringer pågrepet og terrorsiktet i London

De mistenkte er i alderen fra 15 til 19 år, opplyser politiet i London i en pressemelding.

–De pågrepne er knyttet til reiseplaner for å slutte seg til en forbudt organisasjon, heter det i pressemeldingen.

En talsmann for politiet kunne ikke bekrefte hvor tenåringene hadde planlagt å reise eller hvilken gruppe de hadde planer om å bli med i. Pågripelsene fant sted etter razziaer av fire hus i januar og nye razziaer sør i London mandag.

I 2015 forsvant tre tenåringsjenter fra Øst-London. Det er antatt at de reiste til Syria for å slutte seg til IS.

