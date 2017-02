Stockholm-politiet: Skjøt mot steinkaster

Opptøyene begynte etter at politiet skulle pågripe en person ved togstasjonen i Rinkeby rundt klokken 20 på kvelden.

Det ble først opplyst at én av politifolkene var blitt skadd i armen og at de hadde løsnet varselskudd. Senere ble det klart at dette var feil. Bilder fra steder viste at politifolkene hadde skutt direkte mot minst én av steinkasterne, opplyser vakthavende befal Sylvia Odin i politiet til Aftonbladet.

– Våre tjenestepersoner ble angrepet av et antall personer, flere av dem var maskerte og kastet stein. De følte seg så presset at de avfyrte ett skudd, sier pressetalsperson Lars Byström i Stockholm-politiet, ifølge Expressen.

Ingen skal ha blitt truffet av skuddet.

Det er anslått at 30–40 ungdommer deltok i bråket. Senere på kvelden, rundt klokken 22, ble det meldt om nye uroligheter på stedet, og rundt ti biler ble påtent, ifølge den svenske kringkasteren SVT.

En frilansfotograf beskrev stemningen som "truende" og at området så ut som en "krigssone". Flere butikker skal ha blitt plyndret. Ifølge Bystöm ble sju eller åtte biler stukket i brann. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.

Rundt midnatt blusset urolighetene på nytt opp igjen, ifølge nyhetsbyrået TT. Flere patruljer ble sendt til stedet.

–Nå har vi til tilført skikkelig med ressurser, så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.

