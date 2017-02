Spansk politi skjøt mot stjålet lastebil med svensk fører i Barcelona

– Vi har pågrepet en person med svensk nasjonalitet, opplyser en talsperson for det regionale politiet.

Vedkommende skal ha stjålet lastebilen kort tid før pågripelsen, ifølge El Pais. Det er så langt ikke klart om hendelsen var et forsøk på et angrep, eller om det kun dreier seg om et tyveri.

Bilen kjørte mot kjøreretningen på en ringvei i den spanske storbyen. Om lag 20 politibetjenter og minst seks politibiler er på stedet, og flere gassflasker ligger på bakken, ifølge en korrespondent for nyhetsbyrået AFP.

Minst ett kulehull er synlig på bilens frontrute.

