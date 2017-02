Redd Barna: Somalia på randen av hungersnød

–Det vi ser her på bakken er at tilfellene av underernæring har blitt betydelig verre. Det forteller oss at vi er ved terskelen til hungersnød, sier Hassan Saadi Noor, Redd Barnas landdirektør i Somalia, til Independent.

Organisasjonen frykter at sultkatastrofen ved Afrikas Horn er i ferd med å bli "langt verre" enn da FN erklærte hungersnød i landet i 2011. Somalia er inne i sin verste tørkeperiode siden 1950, og det finnes ikke et eneste sted i landet man kan flykte til uten at det er matmangel.

– Det har ikke regnet på lenge. Det har ført til at husdyrene er døde og at avlingene har visnet. Nå finner vi døde dyr, tomme vannhull og tomme byer. Folk har migrert i jakten på vann og mat, forteller Redd Barnas leder i Danmark, Jonas Lindholm.

Allerede nå lider 363.000 barn av underernæring i landet. 71.000 av dem er alvorlige tilfeller, og FN anslår at 50.000 barn er i ferd med å dø av sult.

Tallet kan øke til 944.000 tilfeller, der 185.000 av dem er alvorlige, i løpet av året.

1,4 millioner kan dø i løpet av året

Advarselen kommer like etter at FN offisielt erklærte hungersnød i deler av Sør-Sudan mandag, og etter en rapport tidligere denne måneden som viser at fire afrikanske land – Sør-Sudan, Nigeria, Jemen og Somalia, kan være på vei mot alvorlig matmangel senere i år.

I Sør-Sudan er over 270.000 barn underernært, og det er erklært hungersnød i deler av delstaten Unity nord i landet, hvor det bor 20.000 barn.

Natt til tirsdag advarte UNICEF om at 1,4 millioner barn i de fire landene kan dø av sult i løpet av året.

I Jemen, hvor kamphandlingene har rast i snart to år, er 462.000 barn rammet av akutt feilernæring, mens 450.000 barn er alvorlig underernært nordøst i Nigeria, opplyser FN-organisasjonen.

UNICEF-direktør Anthony Lake ber verdenssamfunnet handle raskt.

–Vi kan fortsatt redde mange liv, sier han.

–Neglisjert krise i Nigeria

Boko Harams angrep har spredd seg fra Nordøst-Nigeria til Niger, Tsjad og Kamerun. Bistandsorganisasjonen Plan Norge skriver i en pressemelding at dette har ført til matmangel for over sju millioner mennesker i området.

Nordøst-Nigeria, der angrepene fra den islamistiske ekstremistgruppa har rammet hardest, kan ifølge Jan Egeland allerede være rammet av en sultkatastrofe.

– Den dype krisen i Nigeria og rundt Tsjad-sjøen er verdens mest neglisjerte. I Borno, nordøst i Nigeria, frykter vi at det allerede utspiller seg en sultkatastrofe som verden er blind for. Terror, vold og lovløshet blokkerer tilgang for mat og annen hjelp til de mange underernærte. Våre hjelpearbeidere makter ikke å gjøre den behovsprøvingen som er nødvendig før det offisielt kan erklæres som en katastrofe, sier han.

Ambassadører fra FNs sikkerhetsråd har planlagt å reise til Nigeria, Kamerun, Tsjad og Niger for å skaffe internasjonal oppmerksomhet til krisen i løpet av denne måneden.

