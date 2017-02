Macron ber britiske talenter flytte til Frankrike

Macron flyttet tirsdag valgkampen til den britiske hovedstaden, der han holdt en valgkamptale i et forsøk på å få økt oppslutning blant utflyttede franskmenn. Før talen ble det også tid til et møte med den britiske statsministeren Theresa May – et møte som ble arrangert på kort varsel.

– Macron var allerede i London, han ba om et møte, og vi var i stand til å ordne det, sier en talsmann for May.

– Flytt hjem!

Macron forsøkte under besøket å overbevise om at de som flytter hjem til Frankrike i kjølvannet av Storbritannias EU-utmelding, kan vente seg gode betingelser hvis han blir president.

– Jeg ønsker meg banker, talenter, akademikere, forskere og så videre. Det vil være en del av mitt program å være attraktiv for denne type mennesker, sa Macron, som også gikk hardt ut mot en av sine motkandidater, Marine Le Pen fra Nasjonal front.

– Programmet hennes vil sende Frankrike tilbake til det 19. århundret, sa Macron, som anklager Le Pen for å ville splitte Frankrike i en ikke-muslimsk og en muslimsk befolkning.

Le Pen ikke velkommen

Foreløpig har ingen av de andre presidentkandidatene bedt om å møte May, og ifølge talsmannen er det dessuten uaktuelt å ta imot høyrenasjonalisten Le Pen.

– Det har lenge vært vår politiske linje å ikke ha noe å gjøre med Nasjonal front, sier Mays talsmann.

Macron er EU-tilhenger og regnes som sentrumskandidat. Han har tidligere vært næringsminister i sosialistregjeringen, men har nå startet sitt eget parti, En Marche.

Drøyt 300.000 franskmenn bor i Storbritannia, de aller fleste i London. Det var ventet at 3.000 av dem ville være til stede under Macrons valgkamptale i Methodist Central Hall, som ligger tvers overfor Parlamentet.

(©NTB)