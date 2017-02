Kurdisk politiker dømt til fem måneders fengsel

Dommen kom etter at Selahattin Demirtas ble kjent skyldig i å ha snakket nedsettende om den tyrkiske staten og dens institusjoner. Han anklages også for å ha drevet med "terrorpropaganda" på vegne av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som er forbudt i Tyrkia. Blir han kjent skyldig i dette, risikerer han opptil 142 år i fengsel.

Demirtas ble pågrepet i november. Han er en av flere HDP-politikere som ble pågrepet i kjølvannet av kuppforsøket i fjor sommer.

Også HDPs andre leder, Figen Yuksekdag, er fengslet, og tirsdag ble det klart at hun er fratatt sin plass i nasjonalforsamlingen. En annen parlamentariker fra partiet reagerer sterkt på avgjørelsen, som han mener er i strid med den tyrkiske grunnloven.

HDP fikk 12 prosent av stemmene under valget på ny tyrkisk nasjonalforsamling sommeren 2015. Sammen med andre opposisjonspartier ville det vært nok til å hindre lovendringer som skal gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.

Men etter noen måneder ble det skrevet ut nyvalg ettersom Erdogans parti AKP ikke greide å danne en flertallsregjering. Før nyvalget ble over 100 personer drept i et terrorangrep mot en fredsmarsj i Ankara, noe som førte til større oppslutning om AKP. I nyvalget høsten 2015 sikret AKP seg såpass stor oppslutning at det kunne danne regjering alene.

