Kreml vil ikke kommentere ny amerikansk sikkerhetsrådgiver

På spørsmål fra reportere om Kremls reaksjoner på utnevnelsen av McMaster, svarte president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, at han ikke ønsket å kommentere saken. Han sa blant annet at det er "viktig for oss hvordan relasjonene våre utvikler seg og hva slags holdninger Washington tar".

– Vi følger tålmodig med mens våre amerikanske partnere avgjør holdningene sine, sa Peskov.

Peskovs uttalelser står i kontrast til Frants Klintsevitsj, som sitter i forsvarskomiteen i Føderasjonsrådet i Moskva. Han mener McMaster representerer en trussel.

– Washingtons forsvar- og etterretningsfløy kommer til å gjennomføre russiskfiendtlig politikk, sa Klintsevitsj, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

En annen folkevalgt, Viktor Ozerov, advarer mot å dra forhastede konklusjoner, og sier det er Trump som avgjør den politiske kursen.

Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg etter å ha forklart seg uriktig om sine samtaler med Russlands ambassadør til Washington. Demokratene i Kongressen krever en grundig gransking av kontakten som Flynn og andre Trump-medarbeidere har hatt med Russland.

