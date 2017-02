Irakiske styrker rykker fram sør for Vest-Mosul

Med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS rykket Irakiske styrker gjennom mandagen fram mot den sørlige utkanten av det vestlige Mosul. I løpet av morgenen fyrte irakiske helikoptre raketter mot landsbyen Abu Saif, med en høyde som har utsikt til Mosuls flyplass som mål.

Høyden har fungert som en naturlig forsvarslinje for IS, og selv om det irakiske militæret hadde gjenerobret store deler av området mandag ettermiddag, fortsatte kampene inn mot natt til tirsdag.

Brigadegeneral Yahya Rasool, talsmann for den felles militæroperasjonen i Mosul, sier tirsdag morgen at styrkene nå har full kontroll over høyden ved landsbyen Abu Saif.

Han opplyser at de også har kontroll over Hamam al-Alil-krysset på hovedveien inn til byen.

Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene.

Det er ventet at kampene vil fortsette tirsdag. Amerikansk etterretning antar at 2.000 IS-krigere er igjen i Vest-Mosul. Området er tett befolket, og det blir trolig svært vanskelig å bombe IS' stillinger inne i byen uten å ramme sivile.

