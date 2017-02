FN-diplomater i sorg over russisk dødsfall

Det russiske utenriksdepartementet bekrefter at Tsjurkin døde i New York mandag. De beskriver dødsfallet som "uventet", men har ikke sagt noe om dødsårsaken. Ifølge viseambassadør Vladimir Safronkov fikk Tsjurkin et illebefinnende på jobb og ble fraktet til sykehus.

Russlands president Vladimir Putin sørger over tapet av "en høyt verdsatt diplomat", skriver BBC. Også fra tidligere kolleger i FN strømmer kondolansene til russerne.

Tidligere generalsekretær i FN Ban Ki-moon skriver i en pressemelding at han er sjokkert og trist etter å ha fått nyheten om det plutselige dødsfallet.

–I løpet av mine ti år som generalsekretær i FN var det et privilegium å jobbe med ambassadør Tsjurkin og se ham representere Russland med stor lidenskap og dedikasjon. Han var en enestående diplomat og en intellektuell stjerne, sier Ban.

Også nåværende generalsekretærAntónio Guterres beskriver Tsjurkin som en enestående diplomat og sier at han vil savne ham dypt, selv om de bare fikk jobbet sammen en kort tid.

USAs tidligere FN-ambassadør Samantha Power, som har hatt flere skarpe ordvekslinger med Tsjurkin i Sikkerhetsrådet, sier at hun er knust av nyheten.

–Han var en diplomatisk mester som gjorde alt han kunne for å bygge bro mellom USA og Russland, skriver hun på Twitter.

Hun får støtte fra Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft, som omtaler Tsjurkin som "en diplomatisk kjempe".

Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sier at det fransk-russiske samarbeidet var tuftet på vennskap og gjensidig respekt, selv om de ikke alltid var enige.

Tsjurkin har vært russisk FN-ambassadør siden 2006 og er FNs sikkerhetsråds lengstsittende medlem. Han ble 64 år gammel.

