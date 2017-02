FN: Sju millioner på randen av sult i Jemen

Av landets 27 millioner innbyggere befinner 7 millioner seg på randen av sult, opplyser FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick.

Han føyer til at over 17 millioner mennesker mangler mat og ofte må hoppe over måltider. Det går spesielt utover kvinner og jenter, som er de som spiser sist og minst.

– Jeg er dypt bekymret for konfliktopptrappingen og militariseringen av Jemens vestkyst. Den har en høy pris for sivilbefolkningen, sa McGoldrick i en uttalelse tirsdag.

I begynnelsen av januar innledet regjeringsvennlige styrker en større offensiv i et forsøk på å ta kontroll over kystlinjen langs Rødehavet.

Krigen mellom iranskvennlige houthi-opprørere og regjeringsstyrker er trappet markant opp siden Saudi-Arabia og flere andre Golfstater med sunnimuslimske regimer engasjerte seg i krigen i mars 2015. Landene gjennomfører luftangrep for å hjelpe regjeringen tilbake til makten etter at den ble fordrevet fra hovedstaden Sanaa i september 2014.

De sunnimuslimske regimene er spesielt oppsatt på å hindre at Iran får større innflytelse i Jemen og regionen for øvrig.

