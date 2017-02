Bursdagsbarnet Mugabe lover å stille til gjenvalg

En omfattende feiring av Mugabe, som har vært landets president siden det hvite minoritetsstyret falt i 1980, er planlagt lørdag.

Verdens eldste statsleder gjentok på bursdagen at han vil stille i presidentvalget neste år, der han er innstilt som det regjerende ZANU-PF-partiets kandidat.

Dette til tross for at han ved slutten av neste presidentperiode vil være 99 år gammel, og at det tidligere velstående Zimbabwe er rammet av økonomisk krise og beskyldninger om brudd på menneskerettighetene og uregelmessigheter i valgene. Mugabe sier han fortsatt er populær, og at ingen er kvalifisert til å erstatte ham.

– De fleste ønsker at presidenten skal bli værende, og antall folk som ville blitt skuffet, er stort. Jeg vil ikke skuffe dem, sier han i et bursdagsintervju med den statlige TV-kanalen ZBC.

Mugabe hyller også kona Grace, som forrige uke gikk ut og støttet sin ektemann. Hun uttalte at ZANU-PF burde stille med Mugabes lik som presidentkandidat dersom han omkommer før valget, som etter planene skal finne sted 31. juli 2018.

Presidenten beskriver henne som "i stor grad akseptert av folket", og sa den kvinnelige delen av ZANU-PF hadde valgt henne som leder på grunn av hennes politiske ambisjoner.

