Aserbajdsjans president utpeker kona til visepresident

Stillingen ble opprettet som følge av en grunnlovsendring som ble vedtatt etter en folkeavstemning i september i fjor.

Mehriban Alijeva, som nå får dobbeltrolle som førstedame og visepresident, har tidligere vært representant i den aserbajdsjanske nasjonalforsamlingen og leder for flere veldedige organisasjoner.

Grunnlovsendringen i september ble ikke spesielt godt mottatt blant Alijevs kritikere, ettersom den også utvidet presidentperioden fra fem til sju år, noe de mener i praksis åpner for at et av Alijevs barn en dag skal kunne overta makten. Alijev har en sønn på 19 år, samt to døtre på 32 og 27 år.

55-årige Alijev overtok som president da faren Heydar døde i 2003.

