74 døde migranter drev i land i Libya

De omkomne skal ha blitt funnet allerede mandag morgen, og Røde Halvmåne fikk ansvaret for dem senere samme dag. En ødelagt gummibåt er funnet i nærheten, opplyser organisasjonens talsperson Mohammed al-Misrati til nyhetsbyrået AP tirsdag.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har publisert bilder på Twitter som viser de døde, i svarte og hvite likposer, på en strand.

Flere fra Libya

Flere hundre personer har så langt omkommet i 2017 i det de forsøkte å krysse Middelhavet og ta seg til Europa.

Etter flyktningavtalen som ble inngått mellom EU og Tyrkia, har et økende antall reist fra Libya til Italia. Mange tusen migranter er blitt reddet av fartøyer i Middelhavet siden nyttår.

Direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrået EBCG, Fabrice Leggeri, sier 4.579 migranter er bekreftet omkommet etter at de forsøkte å ta seg til Europa via den sentrale ruta over Middelhavet til Italia i 2016. Det faktiske antallet kan være høyere.

Til sammenligning omkom minst 2.869 personer i 2015 og 3.161 i 2014.

Januar-topp

Til tross for vinter og kaldere vær, ser det ikke ut til at færre personer prøver å ta seg over Middelhavet nå. I januar ble det registrert 228 omkomne migranter.

Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.

Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.

(©NTB)