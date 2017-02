Trump fortsetter tvitring om Sverige

Ikke før var Trump stått opp mandag morgen før han la ut en Twitter-melding om hvor dårlig svensk innvandringspolitikk angivelig er.

"Spar velgerne for dette – de FALSKE nyhetsmediene forsøker å si at storstilt innvandring til Sverige fungerer helt fint. IKKE!" skrev han, trass i at han dagen før syntes å erkjenne at påstanden hans på et folkemøte lørdag ikke var helt riktig.

Før den nye tvitringen mandag framholdt Sveriges utenriksminister Margot Wallström søndag det hun mener er en økende tendens til å spre feilaktige opplysninger om Sverige.

Hun sa det var bra at Trump klargjorde hva som gjorde at han i helgen trakk Sverige fram som et skrekkeksempel på hva innvandring kan gjøre med et land. I en Twitter-melding erkjente Trump at han baserte uttalelsene på et TV-innslag som handlet om Sverige og innvandring.

Ifølge Wallström har Sverige løpende diplomatisk kontakt med amerikanske representanter.

– Og innenfor rammen av disse kontaktene informerer vi om hvordan det ser ut i Sverige innen ulike områder. UD og ambassadene arbeider kontinuerlig med å spre et korrekt og rettferdig bilde av Sverige. Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av feilaktige opplysninger øker, sier hun i en uttalelse som mandag ble sendt til TT og flere andre medier.

Skremte med Sverige

Det var i en tale i Florida lørdag at Trump trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hva innvandring kan føre til.

– Bare se hva som skjedde i Sverige i går kveld, sa Trump i talen før han fortsatte:

– Sverige. Hvem ville tro det? Sverige. De tok et stort antall inn. De har problemer, som de aldri hadde trodd var mulig.

Presidenten ble beskyldt for å referere til et terrorangrep som ikke hadde skjedd, ettersom Sverige ble nevnt samtidig som han ramset opp en rekke terrorangrep i Europa. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.

Fox News

Søndag kom Trumps forsøk på forklaring på Twitter.

– Min uttalelse om det som skjer i Sverige, var en referanse til et program som ble vist på Fox News om innvandrere og Sverige, skrev presidenten i en Twitter-melding.

Trump refererer muligens til et innslag i programmet "Tucker Carlson Tonight", der det hevdes at Sverige tok imot 160.000 asylsøkere i fjor, og at kun 500 av dem har fått seg jobb. I innslaget skildres et Sverige med stadig mer våpenvold og voldtekter i kjølvannet av innvandringen.

Faktasjekk

Aftonbladet har gjort en faktasjekk av innslaget og funnet en rekke feil. Mot slutten av innslaget sier produsenten Ami Horowitz blant annet at det ikke var lenge siden Sverige opplevde sitt første "islamistiske terrorangrep". Trolig sikter han til selvmordsangrepet i Stockholm der kun angriperen ble drept, og som skjedde for over seks år siden.

Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.

Dessuten var det i 2015 at det kom 160.000 asylsøkere til Sverige, ikke i fjor. Da søkte om lag 30.000 mennesker asyl i Sverige.

