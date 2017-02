Politiet gjennomsøker Nasjonal fronts hovedkvarter

Ransakingen finner sted i partiets kontorer vest i den franske hovedstaden mandag ettermiddag. Nylig ble det kjent at partileder Le Pen anklages for å ha misbrukt penger fra EU-parlamentet for å lønne en livvakt som hadde fått en fiktiv jobb som partilederens rådgiver.

Marine Le Pen, som mandag er på besøk i Libanon, har tidligere benektet svindelanklagene.

(©NTB)