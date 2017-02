Pence lover at USA vil samarbeide med EU 

Pence startet møtemaratonen med et besøk i Europa-bygningen, som er EUs nye storstue for toppmøter og ministermøter. Der ble Pence mottatt av EUs president Donald Tusk.

– Vi alle trengte dette møtet sårt, sa Tusk da de to møtte pressen.

– De siste månedene har det skjedd for mye, både i ditt land og i EU, for mange nye og noen ganger overraskende meninger er blitt ytret om forholdet vårt og vår felles sikkerhet, til at vi kan late som om alt fortsatt er som det var. Takk for at du var så åpen og ærlig med meg, sa han.

Pence hadde på sin side med seg et beroligende budskap fra president Donald Trump.

– På vegne av president Trump vil jeg uttrykke en sterk forpliktelse fra USAs side til å fortsette samarbeidet og partnerskapet med EU. Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene, og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.

De to diskuterte blant annet NATO, den nye amerikanske administrasjonens tanker om EU og samarbeidet mellom EU og USA.

Etter samtalen med Tusk bega Pence seg over gata til Berlaymont-bygningen for å møte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Mandag ettermiddag var det planlagt et besøk hos NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ved NATOs hovedkvarter like utenfor Brussel.

