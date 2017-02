Nederlandsk næringsliv skjelver i "nexit"-frykt

Det lille kystlandet har tjent seg rikt på århundrer med handel på tvers av landegrensene, men den politiske stemningen er innadvendt i forkant av valgdagen 15. mars.

Nederland var i sin tid et av landene som grunnla Kull og stål-unionen, forløperen til EU. Men meningsmålingene domineres av høyrenasjonalistiske Geert Wilders og hans løfte om å "melde Nederland ut av EU og gjøre det uavhengig igjen".

I kjølvannet av at britene i fjor stemte for å skille Storbritannia fra EU, er spørsmålet om "nexit" skjer like etter "brexit".

–Jeg ser på EU-samarbeidet som et gammelt romerrike, som er på vei til å opphøre. Det kommer til å skje, sier Wilders i et intervju med AP.

– Lite sannsynlig

WildersFrihetsparti (PVV) er en seriøs kandidat til å få flest stemmer ved valget, og de fleste meningsmålingeneviser at partiet ligger an til å få flere stemmer enn noe annet parti.

Likevel tror de færreste av analytikerne at "nexit" blir en realitet: Selv om Wilders skulle vinne, vil han komme til å slite med å danne regjering.De fleste store partiene utelukker å samarbeide med PVV i en koalisjon.

På den annen side var det få som trodde britene skulle stemme for å forlate EU, og frykten for konsekvensene av en forringelse av EU-samarbeidet, er høyst reell.

Rammer havnebyene

Nexit vil trolig ramme Rotterdam, en flerkulturell by kjent for en av verdens mest travle havner, hardt. 90.000 mennesker har havnen som arbeidsplass, og ytterligere 90.000 har jobber rundt om i landet med direkte tilknytning til den.

–Fordi vi er så avhengige av handel med andre land, og det helt tydelig vil svekke oss så mye, tror jeg ikke Nederland vil forlate EU, sier Michiel Nijdam, bedriftsstrateg for Rotterdam havn.

–Men man vet aldri hva som kommer til å skje hvis mange mener dette er en god idé og stemmer på et parti som er pro-nexit, fortsetter han.

Virksomhetene ved havna tjente tett oppimot 2 milliarder kroner på å frakte 461 millioner tonn varer. Nijdam tror en eventuell nexit vil føre til at disse tallene krymper kraftig.

Wilders uenig

Wilders har imidlertid et annet syn. Etter oppdrag fra partiet ble det nylig laget en rapport som viste hvordan nederlandsk økonomi ville styrkes av å forlate EU.

Ifølge den ville landet fortsatt vært en viktig handelsnasjon, samtidig som de sparte milliarder på å finansiere EU-blokken.

–Rotterdams posisjon ville vært den samme etter at vi hadde forlatt EU. Det er ikke slik at Rotterdam plutselig hadde flyttet til Sverige, sa Wilders.

Den nederlandske banken Rabobank støtter imidlertid Nijdams oppfatning. De presenterte nylig fire mulige scenarioer for Europas fremtid, og scenarioet der EU raser sammen, så ikke lyst ut for Nederland og Rotterdam.

Vil bremse veksten

Rabobank-økonom Elwin de Groot mener Rotterdam viser hvor dypt Nederland er inne i EU og dets indre marked.

–Vi er edderkoppen i logistikk-spindelvevet i Europa. Så hvis vi påvirkes av for eksempel nexit, vil det få store konsekvenser for vår økonomi, sier han.

Landet har akkurat rukket å komme seg etter den globale økonomiske krisen i 2007 og 2008, samt en ny krise i 2012. Tall som ble sluppet denne måneden, viser at den nederlandske økonomien vokste robuste 2,1 prosent i 2016. De Groot tror nexit vil bråbremse den utviklingen.

–Plutselig vil vi bli møtt med alle mulige handelsrestriksjoner. Det vil få en veldig negativ innvirkning på Nederlands økonomi, sier han.

