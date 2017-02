Malaysia kaller hjem ambassadør fra Nord-Korea

I tillegg er Nord-Koreas ambassadør blitt kalt inn på teppet hos utenriksdepartementet i Malaysia.

Avgjørelsen begrunnes med at Nord-Koreas ambassadør har beskyldt Malaysia for å konspirere med "fiendtlige styrker" under etterforskningen av drapet på Kim Jong-nam. Halvbroren til Nord-Koreas leder døde etter å ha blitt sprayet med en mulig giftig væske på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i forrige uke.

Kim Jon-nam har levd i eksil de siste årene, og Nord-Korea beskyldes for å stå bak drapet, noe som har forsuret forholdet mellom landene. Så langt har Malaysia avvist krav fra Nord-Korea om at liket må utleveres.

Malaysias ansvar

Ifølge en pressemelding fra Malaysias regjering var Nord-Koreas ambassadør Kang Chol inne på møte hos utenriksdepartementet mandag morgen.

–Departementet understreket at siden dødsfallet fant sted på malaysisk jord under mystiske omstendigheter, er det malaysiske myndigheters ansvar å gjennomføre en etterforskning for å finne årsaken til dødsfallet, heter det i pressemeldingen.

Oppsøkt av to kvinner

I alt fire personer er pågrepet etter dødsfallet, deriblant en 46 år gammel nordkoreansk mann.

Mandag publiserte japanske medier en video som angivelig viser angrepet på Kim Jong-nam. Bildene viser en mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kommer fra hver sin side, og en av dem holder tilsynelatende noe foran ansiktet på mannen.

