Kvinner får toppstillinger i Saudi-Arabia

Den saudiarabiske storbanken Samba meldte søndag at Rania Mahmoud Nashar er blitt ansatt som bankens administrerende direktør.

Nyheten kom få dager etter at det ble klart av Sarah al-Suhaimi blir utnevnt til styreleder for landets børs, som gjerne omtales som Tadawul.

Utnevnelsene vekker oppsikt ettersom kvinner i Saudi-Arabia må leve med svært strenge sosiale restriksjoner. Blant annet er det det eneste landet i verden der kvinner ikke får lov til å kjøre bil.

Det kreves også at kvinner må få tillatelse fra et mannlig familiemedlem for å kunne studere og reise. Tidligere gjaldt kravet også kvinner som ville arbeide, men dette har myndighetene opphevet.

Rania Mahmoud Nashar har ifølge Samba 20 års erfaring fra banksektoren.

Den nye styrelederen for børsen, Sarah al-Suhaimi, har tidligere vært toppsjef i den saudiarabiske investeringsbanken NBC Capital. Da hun fikk stillingen i 2014, var hun den første kvinnen i landet som skulle lede en investeringsbank.

