Flyktninger rømmer fra USA til Canada

Etter at USAs president Donald Trump signerte den omstridte presidentordren om innstramminger for flyktninger, har flere tatt seg over grensen til Canada, hvor statsminister Justin Trudeau har understreket at flyktninger er velkomne.

Ifølge lokale myndigheter i byen Emerson i provinsen Manitoba har de tatt imot 22 personer, hovedsakelig fra Afrika, som krysset grensen fra USA lørdag og søndag. I tillegg kom åtte personer fredag.

En avtale mellom de to landene gjør at asylsøkere som kommer fra Canada til USA blir sendt tilbake ved grensepasseringene. Men dette gjelder ikke for dem som krysser grensen ulovlig andre steder.

Siden begynnelsen av året har 99 migranter krysset grensen ved delstaten Manitoba, en kraftig økning fra tidligere måneder.

