ABB sikret seg lukrativ europeisk togkontrakt

ABB, som har hovedkontor i Zürich, har rundt 132.000 ansatte globalt, og rundt 2.300 ansatte i Norge.

Ordrene selskapet har sikret seg fra den sveitsiske togprodusenten Stadler inkluderer ABBs fremdriftsteknologi for 33 dobbeltdekkertog til svenske Mälab, som transporterer pendlere vest for Stockholm. Fremdriftssystem for i alt 26 nye tog i Sveits, samt ti nye tog i Ungarn er også inkludert i kontrakten.

Fremdriftssystemene skal gi mer kraft og økt pålitelighet, spesielt under barske, nordiske vinterforhold.Systemene omformer strøm og spenning fra kjøreledningene til togets fremdriftssystem og mating av kraftsystemene om bord.

