Valg kan bringe Ecuador mot høyre

-Det som er på spill, er to visjoner for samfunnet, to visjoner for utvikling, to visjoner for staten, sier landets venstreorienterte president Rafael Correa.

Han har ledet landet i ti år, men stiller nå ikke til gjenvalg. I mesteparten av tiden har Ecuador opplevd en kraftig økonomisk vekst, men i fjor krympet landets økonomi med 1,7 prosent, først og fremst som følge av lave oljepriser.

Spørsmålet nå er om velgerne vil velge hans ønskede arvtaker, presidentkandidat Lenin Moreno, eller om de vil følge i Argentina, Brasil og Perus fotspor og stemme fram et konservativt maktskifte.

Assange

Valget på ny nasjonalforsamling og president vil ikke bare ha stor betydning for landets innbyggere, men også for WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange, som har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene.

Han fikk politisk asyl under den venstreorienterte presidenten Rafael Correa, og hvis Moreno vinner, sitter han trygt. Vinner en av de konservative kandidatene, Guillermo Lasso eller Cyntha Viteri, må han imidlertid regne med en usikker framtid. Begge har varslet at de vil oppheve Assanges asyl hvis de vinner.

Det vil i så fall innebære at Assange må forlate ambassaden og eventuelt risikerer å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han anklages for voldtekt. Assange frykter at han deretter vil bli utlevert til USA.

Usikre velgere

Mens Moreno har varslet en politikk preget av høye skatter og sosiale ytelser, vil Lasso, som ligger som nummer to på meningsmålingene, både kutte skatter og offentlige budsjetter.

Ifølge meningsmålingene vil trolig Moreno vinne første runde av presidentvalget. Men hvis seieren ikke er stor nok, vil det bli arrangert en runde nummer to mellom de to fremste kandidatene. Den skal i så fall holdes 2. april.

Meningsmålinger viser at et stort antall velgere ennå ikke har bestemt seg.

Valglokalene stenger klokka 23 norsk tid. De første resultatene er ventet rundt klokka 2 natt til mandag.

(©NTB)