USA skeptisk til at Russland godkjenner østukrainske pass

– Dette er både alarmerende og i strid med Minsk-avtalen, skriver den amerikanske ambassaden i Kiev på Twitter.

Minsk-avtalen, en våpenhvile for Øst-Ukraina, ble undertegnet for to år siden av både Ukraina og Russland.

President Vladimir Putin erklærte lørdag at pass som er utstedt av de prorussiske opprørerne i de selverklærte utbryterrepublikkene Lugansk og Donetsk i Øst-Ukraina, nå skal godkjennes som gyldig identifikasjon i Russland.

Innbyggere i Lugansk og Donetsk kan nå også få reise visumfritt inn i Russland.

Ukrainske myndigheter fordømmer det nye russiske tiltaket og kaller det en provokasjon.

(©NTB)