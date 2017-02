Trump hyllet seg selv på massemøte

–Jeg vil være blant mine venner og blant folket, sa han til flere tusen tilhengere som hadde møtt opp på massemøtet i en flyhangar i Melbourne i Florida. 1.254 dager før neste presidentvalg starter han valgkampen bare fire uker etter innsettelsen, og det gjør han ved å insistere på at han er et offer for falske nyheter.

–De kommer ikke til å rapportere sannheten. De har blitt en stor del av problemet, de er en del av det korrupte systemet, sier han om mediene.

Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med lovnader om tiltak innen helsesektoren, skatt, kriminalitet og USAs grense i sør. Han så også ut til å trives på scenen hvor han som før etablerer en tydelig fiende.

–Først hadde han de republikanske motstanderne i primærvalgkampen, deretter hadde han Hillary Clinton og nå er det de onde mediene, har den republikanske strategen Rich Galen tidligere uttalt til Reuters.

Lot seg hylle

Trump brukte mye av tiden på å skryte av seg selv og hva han har oppnådd, og han lot seg hylle etter en stormfull måned i Det hvite hus. Oppsigelser i administrasjonen, russiske forbindelser og et mislykket forsøk på å stanse innvandring til USA har vært de største nedturene for den rike forretningsmannen, som innehar verdens mektigste stilling.

–Det vil bli historiske forandringer, lovet han tilhørerne, og gjentok igjen hvilket velsmurt maskineri hans administrasjon er, til tross for den siste månedens motgang.

–Det hvite hus går så glatt, så glatt, sa han før han fortsatte å klage over mediene.

–Jeg vil snakke direkte til dere uten de falske nyhetsmedienes filter. De uærlige mediene har publisert den ene falske historien etter den andre, uten noen kilder. De vil ikke publisere sannheten.

Jobber og sikkerhet

To viktige momenter i lørdagens tale var i likhet med tidligere valgkamptaler arbeidsplasser i USA og landets sikkerhet.

–Vi kommer til å skape jobber som du aldri har sett før, sa han før han gikk over til sin lovnad om å slå ned på terrorisme. Han sier han har bedt forsvarsminister James Mattis om å lage en "plan for å totalødelegge ISIS", ekstremistgruppen IS.

–Jeg har beordret avgjørende tiltak for å holde radikale islamistiske terrorister til helvete unna landet vårt, sa han til tordnende jubel.

Presidenten kom også med forslaget om å etablere trygge soner for flyktninger i Syria og andre land – noe land i Persiabukta skal betale for, ifølge ham.

