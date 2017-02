To av tre franskmenn vil at Fillon skal trekke seg

Meningsmålingen, gjennomført av IFOP for avisen Journal du Dimanche, viser at 65 prosent av respondentene gjerne skulle sett Fillon ute av valgkampen, skriver Reuters. Resultatet er 3 prosentpoeng lavere sammenlignet med en lignende undersøkelse for tre uker siden, som er det samme som feilmarginen.

Tidsskriftet Le Canard Enchainé avdekket tidligere i år at Fillon gjennom en tiårsperiode lønnet sin kone med nærmere 4,5 millioner kroner, for udokumentert arbeid som assistent.

Fillon bestrider ikke lønnsutbetalingene, men nekter for å ha gjort noe galt.

