Telegraph: Russland planla attentat mot Montenegros leder

I Sunday Telegraph vises det til anonyme kilder høyt oppe i det britiske regjeringsapparatet. Embetsmenn der sier russiske myndigheter planla plottet mot statsminister Milo Djukanovic.

– Vi snakker om et komplott for å forstyrre eller overta makten på en eller annen måte. Man kan ikke forestille seg at det ikke har vært gjennom en godkjennelsesprosess, sier en av kildene.

Kildene sier det var lagt opp til at russiske nasjonalister kunne få skylden for attentatet. I november var det nettopp russiske nasjonalister som av en særskilt statsadvokat ble beskyldt for å ha planlagt å drepe statsministeren på valgdagen i oktober for å styrte regjeringen. Russlands regjering har avvist enhver kjennskap til komplottet.

Ifølge den britiske avisen har britisk og amerikansk etterretning samlet bevis som peker på russisk innblanding «på høyeste hold». En talskvinne for det britiske utenriksdepartementet fastholder at montenegrinske etterforskere fortsatt mener russiske nasjonalister sto bak planene.

–Montenegro må selv gjennomføre en kompetent og åpen juridisk prosess og rettssak mot de mistenkte, sier hun.

Motivet for kuppforsøket som ble avslørt i ellevte time, skal ha vært å skape kaos i det lille landet og sabotere Montenegros planer om NATO-medlemskap.

(©NTB)