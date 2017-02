Saudi-Arabia har tro på Trump 

Den nye amerikanske administrasjonen kan bli en nøkkelfaktor i arbeidet for å løse problemene i Midtøsten, sa al-Jubeir på sikkerhetskonferansen i München søndag.

– Jeg er veldig optimistisk med tanke på Trump, sa al-Jubeir.

– Jeg vet det er mye bekymring og mange spørsmål i Europa om den nye administrasjonen, men jeg pleier å minne mine europeiske venner om at det også var mye uro i Europa da Ronald Reagan vant presidentvalget i 1982. Den gang trodde folk at tredje verdenskrig skulle bryte ut, og dere husker sikkert sangen "99 Luftballons", sa den saudiarabiske utenriksministeren, som ga Reagan æren for å ha endt den kalde krigen.

– Når vi ser på Trump, ser vi en president som er pragmatisk og praktisk anlagt, en forretningsmann, en problemløser, en mann som ikke er noen ideolog, sa han.

Ifølge al-Jubeir har Trump og Saudi-Arabia sammenfallende mål om å knuse IS, begrense Irans innflytelse i regionen og styrke gamle allianser.

Utenriksministeren mener også at Trumps valg av ministre og rådgivere er betryggende.

