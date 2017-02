Kvinnen bak legaliseringen av abort i USA er død

McCorveys uønskede svangerskap førte til en milepæl i amerikansk høyesterett som avkriminaliserte abort i 1973.

Saken ble kjent som «Roe vs. Wade», der McCorvey under psevdonymet Jane Roe hadde saksøkt delstatsdommer Henry Wade i Texas for å ha nektet henne abort etter at hun ble gravid etter en voldtekt. Den sterkt omdiskuterte domsslutningen, som ga kvinnen medhold, førte til at lovgivningen måtte justeres i alle amerikanske delstater som forbød abort. I liberale og feministiske kretser ble dommen feiret som en milepæl.

McCorvey døde av hjertesvikt på pleiehjem i Katy i Texas. Journalisten Joshua Prager, som jobber med en bok om saken, bekrefter dødsfallet.

Juridisk drama

McCorvey gikk til sak mot delstaten Texas og utfordret abortlovgivningen i 1970. På det tidspunktet var abort kun tillatt om graviditeten var til fare for kvinnen eller hennes ufødte barn. Hun var på det tidspunktet 22 år og gravid med sitt tredje barn. Hun var en fattig alenemor og ønsket ikke nok et barn.

Saken hennes ble avvist i den lokale domstolen og hun fødte barnet, men saken fortsatte i rettssystemet. Høyesterett avgjorde tre år etter, med sju dommere for og to imot, at kvinner har rett til abort. I de fire tiårene etter den skjellsettende avgjørelsen har mange millioner aborter blitt gjennomført lovlig.

Ble troende kristen

McCorvey endret holdning i 1995 og sluttet seg til abortmotstanderne. Hun har i ettertid deltatt blant annet i demonstrasjoner mot USAs tidligere president Barack Obama. Hun konverterte til evangelisk kristendom og deretter katolisisme, og hun erklærte at hun var lesbisk.

Morjorie Dannenfelser, leder av organisasjonen Susan B. Anthony List som ønsker å endre abortrettighetene, uttrykker gruppens kondolanser og hyller McCorveys holdningsendring.

–Hun overvant løgnene fra abortindustrien og dens advokater, og hun snakket rett ut om grusomheten som fortsatt undertrykker så mange. I hennes minne og ære vil vi fortsette arbeidet og be for hennes evige fred, skriver Dannenfelser i en uttalelse.

(©NTB)