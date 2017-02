Irakiske styrker inntok to landsbyer sør for Mosul

Landsbyene ble søndag inntatt av styrker som rykker fram mot flyplassen i Mosul.

Den irakiske regjeringshæren varslet få timer tidligere at den har startet offensiven for å gjenerobre Vest-Mosul. Det skjer få uker etter at styrkene erklærte seier over IS i Øst-Mosul. Siden da har det vært en pause i offensiven, som startet for fire måneder siden.

