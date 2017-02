Irak har begynt offensiv mot IS i Vest-Mosul

Offensiven mot Vest-Mosul, som ekstremistgruppa IS fortsatt kontrollerer, blir gjennomført med flystøtte fra USA.

I januar varslet irakiske styrker at de hadde inntatt det siste området som IS har kontrollert i Øst-Mosul. Siden da har det vært pause i framrykkingen, men de siste dagene har det kommet flere meldinger som tydet på at en offensiv mot Vest-Mosul var nært forestående.

– Vestlige Mosul kan bli vanskeligere med kamper fra hus til hus på en større og blodigere skala, sier Patrick Skinner ved tankesmia Soufan Group i USA.

Frykter for sivile

Ifølge Redd Barna befinner det seg om lag 350.000 barn i Vest-Mosul. Organisasjonen ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for å sikre at sivile bygg ikke blir truffet under offensiven.

Samtidig jobber FN på spreng for å gjøre klar leire som skal ta imot flyktninger i tusenstall fra Vest- Mosul.

– Det er et kappløp mot klokka å forberede leire sør for Mosul for å ta imot fordrevne familier, sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.

Mosul er IS' siste store bastion i Irak. Det var her gruppen erklærte et kalifat sommeren 2014, og fram til offensiven startet for fire måneder siden, har hele byen vært under jihadistenes kontroll.

Mot flyplassen

Kort tid etter at statsminister Haider al-Abadi søndag morgen kunngjorde at offensiven var i gang,meldte det irakiske forsvaret at to landsbyer sør for Mosul var inntatt av styrker som rykker fram mot byens flyplass.

Styrkene som har tatt oppstilling sør for byen, har forholdt seg rolig i ukevis i påvente av at operasjonene for å sikre Øst-Mosul skulle avsluttes. Dette området ligger øst for elva Tigris.

En AFP-reporter i nærheten av frontlinjen opplyste søndag han hørte tunge bombardementer idet bakkestyrker støttet av amerikanske og irakiske fly rykker fram mot IS-kontrollerte områder.

Flygeblader

Det irakiske flyvåpenet hadde på forhånd sluppet ned millioner av flygeblader over området for å advare sivilbefolkningen. Det antas at det fortsatt bor 650.000 sivile i området, som er tett befolket og som også huser Mosuls gamleby, med mange trange gater.

De siste månedene har IS-krigere gjennomført en rekke bombeangrep i ulike deler av Irak i et forsøk på å slå tilbake mot offensiven. I Bagdad er mange sivile drept i selvmordsangrep mot sjiamuslimske områder, og også i den østlige delen av Mosul har antall bombeangrep økt.

(©NTB)