FN usikre på hva USA vil i Syria

–Hvor er USA i alt dette? Jeg kan ikke fortelle deg det, siden jeg ikke vet hvor de står, sier de Mistura søndag, fire dager før nye FN-ledede fredsforhandlinger skal finne sted i Genève.

I en tale under sikkerhetskonferansen i München understreker han at den nye amerikanske administrasjonen fortsatt arbeider med å finne ut hva de vil prioritere i den syriske konflikten.

I grove trekk er de tre hovedpunktene for USA å bekjempe jihadister fra IS, "hvordan å begrense innflytelsen til en del tunge regionale parter", og "hvordan å unngå å skade en av deres hovedallierte i regionen", sier han videre.

–Hvordan løse dette dilemmaet, er etter det jeg forstår det de nå diskuterer i Washington, sier han.

Videre gjentok han hva han mener er nødvendig for å få en varig løsning på den seks år lange konflikten i Syria.

–Selv en våpenhvile med to garantister kan umulig vare særlig lenge uten at det finnes en politisk løsning i horisonten, sier han, og peker på den skjøre våpenhvilen fremforhandlet av Russland og Tyrkia i desember.

USAs utsendte fra koalisjonen mot IS, Brett McGurk, sier Trump-administrasjonen går gjennom alt på nytt, noe han mener er en "sunn prosess".

–Vi kommer til å være veldig egoistiske med å beskytte og fremme våre interesser, sier han til samme forum.

Mens Obama mente Syria-president Bashar al-Assad måtte gå, har Trump åpnet for å samarbeide tettere med Russland for å kjempe mot IS i Irak og Syria, noe som gjør at Assad-spørsmålet foreløpig er åpent.

Den syriske opposisjonen er imidlertid krystallklare på at det ikke fins en løsning der Assad fortsatt har makten i landet.

