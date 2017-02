FN: Et kappløp mot tiden for å ta imot flyktninger fra Mosul

– Det er et kappløp mot klokka å forberede leire sør for Mosul for å ta imot fordrevne familier, sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.

– Den humanitære operasjonen er allerede under stort press. Vi forsøker å nå over 6 millioner mennesker i Irak som trenger hjelp. Vi har ikke all finansieringen vi trenger, og mange partnere står overfor store kapasitetsproblemer, sier hun i en uttalelse søndag.

Samme dag varslet Iraks statsminister at offensiven mot IS-kontrollerte Vest-Mosul er i gang.

Hundretusener av mennesker befinner seg i det tett befolkede området, mange av dem barn. Frykten er stor for at IS-krigere vil hindre sivile i å dra, og for at sivile vil bli fanget i kryssild når krigen flytter seg inn i trange bygater.

Irakiske styrker har allerede tatt kontroll over Øst-Mosul. Ifølge FN har i alt 217.000 mennesker flyktet fra Mosul siden offensiven startet 17. oktober. Det er færre enn ventet.

