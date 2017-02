Avis: Netanyahu deltok i hemmelig fredsmøte

Møtet, som ble organisert av USAs daværende utenriksminister John Kerry, fant sted i februar i fjor i Jordan. På møtet deltok også Jordans kong Abdullah og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, skriver den israelske avisen Haaretz søndag.

Palestinernes president Mahmoud Abbas deltok ikke på møtet.

Under møtet ble det ifølge Haaretz lagt fram et fredsinitiativ for konflikten mellom israelerne og palestinerne, et initiativ som var meglet fram av Kerry. Men Netanyahu trakk sin opprinnelige støtte til initiativet og henviste til splittelse på hjemmebane.

