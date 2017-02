World Trade Center-bombemann er død

Det opplyser hans sønn, og opplysningen bekreftes av amerikanske myndigheter.

Omar Abdel-Rahman (78) var kjent som "den blinde sjeiken". Han ble dømt til livsvarig fengsel for bombeangrepet mot World Trade Center i New York og for å ha planlagt en rekke andre angrep mot kjente landemerker i USA.

Seks mennesker ble drept og over 1.000 såret da en bombe som var gjemt i en bil, eksploderte i parkeringshuset i kjelleren i det ene av WTC-bygningen 26. februar 1993.

Åtte år senere, 11. september 2001 ble World Trade Center angrepet igjen da to passasjerfly ble styrtet inn i de to skyskraperne, som deretter raste sammen.

