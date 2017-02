Verdenslederne krangler om den globale ordenen 

Noen gir Russland skylda for at den nyliberale verdensordenen i dag er under press, sa Lavrov da han holdt tale på den store sikkerhetskonferansen i München lørdag. De tar feil, fastholdt han.

Ifølge Lavrov har Vesten skapt denne krisen selv.

– Den økonomiske og politiske globaliseringen har vært et verktøy for å øke dominansen til en liten eliteklubb av stater i verden. Dette skismaet kan ikke vedvare. Ansvarlige ledere må ta et valg. Jeg håper de velger en demokratisk og rettferdig verdensorden. Hvis du vil, kan du kalle det en postvestlig verdensorden, sa han.

En bølgedal

Et innlegg i den tradisjonelle leien fra russisk side, oppsummerer statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg syns i og for seg det er interessant at når Lavrov snakker, så er hovedpoenget hans egentlig at vi må få en annen verdensorden enn den vestlige, sier hun.

Ifølge henne virker det ikke som om Lavrov er like opptatt av hva som erstatter den.

– Da har jeg lyst å si at jeg er tilhenger av en liberal og åpen verdensorden. Der skal det selvfølgelig være plass til alle. Det er ikke vestlige land eller USA som skal styre den. Den må ha noen verdier og prinsipper i bunn, og det er at det er ikke makta som rår, men retten som rår, sier Solberg.

Hun sier hun tror denne verdensordenen vil overleve motstanden.

–Men vi kommer til å få bølgedaler, og nå er vi nede i en bølgedal, sier Solberg til NTB.

Tøffe diskusjoner

Trusler mot den liberale verdensordenen var selve overskriften for sikkerhetskonferansen i München, der også USAs visepresident Mike Pence, Tysklands statsminister Angela Merkel, FN-sjef António Guterres og NATO-sjef Jens Stoltenberg deltok.

Bakteppet er Donald Trumps overtakelse som president i USA, brexit, et ytre høyre i vekst, Russlands brudd på folkeretten overfor Ukraina og krigføring og uro i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.

NTB er kjent med at truslene mot den globale rettsordenen også skal ha vært samtaletema på lukkede møter på høyt nivå mellom stormaktene. Det skal ha vært diskusjoner med "bra temperatur" underveis.

Advarer mot nullsumspill

Diskusjonene dreier seg ikke bare om verdier og internasjonale spilleregler, men i høyeste grad også om den realpolitiske maktbalansen mellom nasjonene.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener vi i dag lever i en multipolar verdensorden.

– Men det viktigste er ikke hva man kaller det.Det viktigste er at vi som er i NATO-alliansen, er i stand til å være faste, tydelige og sterke sammen for å håndtere en mer uforutsigbar og usikker verden, sier Stoltenberg til NTB.

Utenriksminister Børge Brende (H) advarer mot å gi slipp på en oppskrift som har fungert.

– Vi må ikke begi oss ut på et eksperiment nå der vi går fra en vinn-vinn-verden til et nullsumspill, sier han.

