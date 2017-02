Tyrkias statsminister drev valgkamp i Tyskland

Statsminister Binali Yildirim deltok lørdag på et valgmøte i Oberhausen i Tyskland. Flere tusen tyrkere bosatt i Tyskland, deltok på arrangementet.

Fra talerstolen sa Yildirim at Tyrkia vil fortsette å spore opp og pågripe alle som deltok i det mislykkede kuppforsøket i fjor sommer.

– Vi vil gjennomsøke alle hull de gjemmer seg i, sa han.

Det skal være folkeavstemning i Tyrkia 16. april om endringer i grunnloven som vil gi president Recep Tayyip Erdogan enda mer makt og fjerne statsministerposten helt.

– Enehersker

Kritikere sier endringsforslagene vil befeste et enehersker-styre og gjøre Erdogan til en diktator.

Et stykke unna Yildirims valgkamparrangement ble det holdt en motdemonstrasjon der om lag 750 mennesker deltok. En av dem var Sevim Dagdelen, som sitter i Forbundsdagen for venstrepartiet Die Linke.

– Yilidirms valgkampopptreden er intet annet enn en reklamekampanje for en diktator, sier han.

En annen kritiker er tysk-tyrkiske Cem Ozdemir, også han innvalgt i Forbundsdagen.

– Jeg finner det sjokkerende at den tyrkiske statsministeren ikke har noen betenkeligheter med å benytte seg av vårt demokrati mens han og hans likesinnede sørger for at deres meningsmotstandere forsvinner bak lås og slå, sier han.

– Avfeier kritikken

Statsminister Yildirim selv var raskt ute med å avfeie kritikken.

-Tiden da man kunne belære Tyrkia, er over. Tyrkia er ikke et land som lar seg skremme, sa han.

Det bor om lag tre millioner mennesker med tyrkisk bakgrunn i Tyskland. Det store antallet er et resultat av Tysklands store behov for gjestearbeidere på 1960- og 1970-tallet.

(©NTB)