Solberg føler seg ikke truffet av NATO-advarsel fra Pence 

– Jeg opplever at vi har et sterkt kart for å bygge opp norsk forsvarsevne framover, sier Solberg til NTB.

– Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover. Vi løfter forsvarsbevilgningene, sier Solberg.

Kraftig advarsel

Pence kom med en kraftig advarsel til europeiske land da han holdt tale på sikkerhetskonferansen i München lørdag. Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.

– Mange land mangler et troverdig veikart for å oppfylle dette løftet, sa Pence.

– Løftet har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for alliansen vår, sa han.

Langt unna

Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.

Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt. Men pakten har også en artikkel 3 som sier at byrdene skal deles, påpekte han.

– Forsvaret av Europa krever en forpliktelse fra deres side like mye som fra vår, sa visepresidenten.

(©NTB)