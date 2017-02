Russisk dissident har fått asyl i Finland

Popov har sittet i ledelsen for det russiske opposisjonspartiet Jablokos avdeling i Karelen vest i Russland, og han er etterlyst i hjemlandet, siktet for økonomisk bedrageri i forbindelse med en eiendomssak i Petrozavodsk.

I 2015 flyktet han til Finland, der han ble pågrepet. Russland krevde ham utlevert, og finsk Høyesterett har i en kjennelse slått fast at han ikke er politisk forfulgt i hjemlandet og derfor kan utleveres.

Popov hevder selv at han er uskyldig og et offer for politisk forfølgelse, og han hevder også at forholdene i russiske fengsler er så dårlige at han risikerer liv og helse dersom han sendes tilbake.

Fredag ble det kjent at Popov til tross for kjennelse i finsk Høyesterett likevel er innvilget asyl i Finland, noe han selv bekrefter overfor Yles russiskspråklige nyhetstjeneste Novosti.

