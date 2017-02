Røde Kors ber kidnappere løslate hjelpearbeidere i Afghanistan

Seks afghanske hjelpearbeidere fra Røde Kors ble drept da væpnede opprørere angrep bilkortesjen deres vest for byen Shibirghan i Jowzjan-provinsen tidligere i måneden.

To andre hjelpearbeidere ble bortført, og ingen har hørt noe fra dem siden.

– Vi appellerer til kidnappernes medmenneskelighet og ber om at de straks og uten forbehold på trygt vis frigir våre to kollegaer og unngår å gjøre noe som kan true livet deres, sier lederen for Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) virksomhet i Afghanistan, Monica Zanarelli.

– Vi ønsker ikke at lidelsene og sorgen etter denne hendelsen skal bli enda større, sier hun.

IS-opprørere

ICRC har ikke oppgitt nasjonaliteten til de to bortførte hjelpearbeiderne, og det er heller ikke bekreftet hvilken opprørsgruppe som holder dem fanget.

Ifølge lokale myndigheter tilhører opprørerne en gruppe som har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS.

ICRC har midlertidig innstilt alt sitt arbeid i Afghanistan som følge av angrepet, og organisasjonens ansatte har fått beskjed om å holde seg i ro og ikke reise rundt.

Får følger

– Vi har vært her i 30 år og kommer selvsagt ikke til å forlate landet, men dette angrepet gjør at vi må vurdere hvilke følger det må få for våre operasjoner, sa hjelpeorganisasjonens talsmann i Kabul i forrige uke, Thomas Glass.

Taliban understreker sterkt at de ikke hadde noe med angrepet i Jowzjan-provinsen å gjøre og lover å sørge for sikkerhet for hjelpearbeidere i områdene de kontrollerer.

– Taliban oppfordrer ICRC til ikke å innstille sitt arbeid ettersom Afghanistan mer enn noensinne trenger humanitærhjelp og helsetjenester, heter det i en kunngjøring fra Taliban.

(©NTB)