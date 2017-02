Protestene mot kullkraftverk i ferieparadis fortsetter i Thailand

Statsminister Prayuth Chan-ocha kunngjorde byggingen av det 800 megawatt store kullfyrte kraftverket fredag, men møter stor motstand fra miljøvernere og lokalbefolkningen.

Hundrevis av demonstranter har de siste dagene protestert og frykter at kullkraftverket skal forurense de eksotiske sandstrendene og det krystallklare vannet i Krabi, som er et yndet reisemål for hundretusenvis av turister årlig.

Frykten er at kraftverket og det tilstøtende havneanlegget, som skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, også skal ramme fiskeriene i Andamanhavet.

Fredag ble politiet og soldater satt inn mot hundrevis av demonstranter som hadde samlet seg utenfor regjeringskontorene i Bangkok, og tre av lederne ble ført bort.

En talsmann for militærjuntaen i landet, generalløytnant Sansern Kaewkamnerd, sier at de tre ble "invitert til samtaler" fordi de ikke hadde søkt om tillatelse til å demonstrere.

– De må søke offisiell tillatelse på forhånd og kan ikke bare informere mediene før de arrangerer en demonstrasjon, sier han.

Militærjuntaen i Thailand fastholder at det er behov for et stort kullkraftverk i Krabi-provinsen og viser til at det må importeres store mengder strøm i perioder med høyt forbruk.

