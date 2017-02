Polens statsminister utskrevet fra sykehus

Hun er klar for det ukentlige regjeringsmøtet tirsdag, sier hun på vei fra sykehuset fredag kveld.

Ulykken skjedde da Szydlos bil kjørte inn i et tre i forsøk på å unngå å kollidere med en annen en personbil i statsministeren hjemby Oswiecim utenfor Krakow fredag kveld. Ifølge etterforskningen forårsaket føreren av den andre bilen ulykken. Den 21 år gamle mannen nekter straffskyld.

Opposisjonspolitikere hevder statsministerens sjåfør manglet erfaring, mens regjeringskritikere har startet en kampanje for å samle inn penger til en ny bil i solidaritet med 21-åringen. De hadde ønske om å samle inn rundt 12.000 euro til en ny bil til ham, men har til nå samlet inn rundt 32.000 euro, tilsvarende over 280.000 kroner.

Også statsministerens sjåfør og livvakt ble skadd i ulykken. Szydlo ble først sjekket på et lokalt sykehus, før hun ble fløyet til sykehus i helikopter. Det er ikke kjent hvor skadd hun ble, men regjeringen har opplyst at hun fortsatte å jobbe under sykehusoppholdet.

