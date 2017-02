Ny obduksjon av Kim Jong-nam

Resultatet av den første obduksjonen ga ikke et fullstendig svar, og derfor vil det bli gjennomført en undersøkelse til, sier kilden. Obduksjonen finner sted lørdag.

Nord-Koreas ambassadør Kang Chol kritiserer Malaysia for å ha gjennomført obduksjonen uten deres tilstedeværelse, og han legger til at Nord-Korea vil avvise alle resultater. Han hevder malaysiske myndigheter forsøker å skjule noe, og at de «samarbeider med fiendtlige makter som er desperate etter å skade oss».

Sør-Korea anklager Nord-Korea for å ha sendt agenter for å drepe Kim Jong-nam på flyplassen i Kuala Lumpur. Kim, som var 45 eller 46 år og som hadde levd i eksil i mange år, ble plutselig dårlig da han ventet på flyet hjem til Macau. Svimmel og med smerter fortalte han helsepersonell at han hadde blitt sprayet med kjemikalier. Han døde på vei til sykehus.

Kang anklager Malaysia for å ikke ha utlevert liket, noe myndighetene sier de ikke kan gjøre før noen i familien leverer DNA-prøver.

