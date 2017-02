Lavrov spår slutten på Vestens dominans 

– Fasen som kan defineres som etterkaldkrigstida er over, sa Lavrov da han holdt tale på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Dette har verden ikke klart å tilpasse seg, advarte han. Ifølge Lavrov er en hovedgrunn til dette at NATO, som utvidet seg østover i kjølvannet av den kalde krigen, fortsatt er en "kaldkrigsinstitusjon".

– Mange sier at kriger starter i folks hoder. Hvis det er riktig, så er det også der de bør avsluttes. Det skjedde dessverre ikke med den kalde krigen, sa han.

Lavrov avviste også tvert at det er Russlands skyld at den nyliberale verdensordenen i dag er under press. Vesten har skapt den krisen selv, ifølge Lavrov.

– Den økonomiske og politiske globaliseringen har vært et verktøy for å øke dominansen til en liten eliteklubb av stater i verden. Dette skismaet kan ikke vedvare. Ansvarlige ledere må ta et valg. Jeg håper de velger en demokratisk og rettferdig verdensorden. Hvis du vil, kan du kalle det en postvestlig verdensorden, sa han.

I talen tok russeren samtidig til orde for et "pragmatisk" forhold mellom Russland og USA. Interessekonflikter kan løses, forsikret han.

– Vi kan komme oss forbi den postfaktiske perioden, legge bak oss den hysteriske informasjonskrigen og gå framover uten løgn. Måtte det bli en postfalsk æra, sa Lavrov.

