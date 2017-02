Lavrov: Våpenhvile Øst-Ukraina fra mandag

En avtale om en ny våpenhvile i Øst-Ukraina ble framforhandlet under sikkerhetskonferansen i München av Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland, opplyste den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov lørdag.

Ifølge Lavrov var stemningen under forhandlingene "positive", men han understreket at det ikke var noen store framganger under møtet.

Tidligere på lørdagen ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin har bestemt at pass som er utstedt av de prorussiske opprørerne i de selverklærte utbryterrepublikkene Lugansk og Donetsk i Øst-Ukraina, nå skal godkjennes som gyldig identifikasjon i Russland.

Innbyggere i Lugansk og Donetsk kan nå også få reise visumfritt inn i Russland.

Ukrainske myndigheter fordømmer det nye russiske tiltaket og kaller det en provokasjon.

(©NTB)