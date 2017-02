Klart for ny president i Gambia

Etter måneder med usikkerhet får Gambia omsider en ny president på plass, etter at forgjengeren Yahya Jammeh først nektet å gi fra seg makten.

Allerede før selve innsettelsen lørdag var stadionet i hovedstaden Banjul smekk fullt med om lag 25.000 tilskuere, blant dem presidentene i nabolandene Ghana, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Elfenbenskysten og Mauritania.

Barrow ble allerede tatt i ed 19. januar i Senegal, dit han hadde flyktet av sikkerhetsgrunner. En uke senere ga imidlertid Jammeh opp kampen og flyktet i eksil til Ekvatorial-Guinea.

Hans 52 år gamle etterfølger har lovet en ny tid for Gambia, etter at Jammeh hersket med jernhånd i mer enn to tiår.

(©NTB)